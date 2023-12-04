04.12.2023, 09:35
ФОТО | Взошла новая звезда эстонского Олимпа! Смотрите, кто одержал победу в шоу „Эстония ищет суперзвезду“(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
В воскресенье на канале TV3 состоялся последний эфир девятого сезона шоу „Эстония ищет суперзвезду“. На сцене концертного зала за победу в шоу сразились Маргарет Мюрк, Ант Нурхан и Робин Кристофер Кукк.
В масштабном суперфинале вышла на сцену и победительница восьмого сезона шоу - Алика Милова, которая после победы в шоу представляла Эстонию на „Евровидении“.
Все три суперфиналиста выступили с уже известными песнями и синглами, а также с финальными песнями. В итоге телезрители сделали свой выбор - победителем девятого сезона „Эстония ищет суперзвезду“ стал Ант Нурхан. Поздравляем!