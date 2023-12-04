ФОТО | Взошла новая звезда эстонского Олимпа! Смотрите, кто одержал победу в шоу „Эстония ищет суперзвезду“

В масштабном суперфинале вышла на сцену и победительница восьмого сезона шоу - Алика Милова , которая после победы в шоу представляла Эстонию на „Евровидении“.

Все три суперфиналиста выступили с уже известными песнями и синглами, а также с финальными песнями. В итоге телезрители сделали свой выбор - победителем девятого сезона „Эстония ищет суперзвезду“ стал Ант Нурхан. Поздравляем!