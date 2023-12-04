За пост нового руководителя Русского театра борются 13 человек

По его словам, среди кандидатов, а это исключительно жители Эстонии, очень разные люди, например, преподаватели и журналисты, лица как с театральным бэкградундом, так и без него. Проводить собеседования с наиболее достойными претендентами совет театра хочет начать уже в конце следующей недели.

„По моим данным, в конкурсе участвовали 13 человек. Теперь члены совета ознакомятся с поступившими документами и решат, кого позвать на собеседование. Понятно, что всех 13 кандидатов мы приглашать не будем. Но я лично уверен, что на этот раз - а мы помним, что несколько лет назад после ухода с поста директора Маргуса Алликмаа первый конкурс провалился, после чего мы предложили занять эту должность Светлане Янчек - конкурс даст результат“, - сказал Яак Аллик.