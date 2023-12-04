За пост нового руководителя Русского театра борются 13 человек(3)
Возглавить Русский театр хотят 13 человек. Именно столько заявок поступило в рамках объявленного месяц назад открытого конкурса на должность члена правления-руководителя театра, пишет rus.err.ee.
Действующий директор Русского театра Светлана Янчек, занимающая этот пост с февраля 2022 года, в конкурсе не участвует, подтвердил в разговоре с корреспондентом портала Rus.ERR председатель совета целевого учреждения Яак Аллик.
По его словам, среди кандидатов, а это исключительно жители Эстонии, очень разные люди, например, преподаватели и журналисты, лица как с театральным бэкградундом, так и без него. Проводить собеседования с наиболее достойными претендентами совет театра хочет начать уже в конце следующей недели.
„По моим данным, в конкурсе участвовали 13 человек. Теперь члены совета ознакомятся с поступившими документами и решат, кого позвать на собеседование. Понятно, что всех 13 кандидатов мы приглашать не будем. Но я лично уверен, что на этот раз - а мы помним, что несколько лет назад после ухода с поста директора Маргуса Алликмаа первый конкурс провалился, после чего мы предложили занять эту должность Светлане Янчек - конкурс даст результат“, - сказал Яак Аллик.
Ожидается, что новый руководитель Русского театра приступит к работе в феврале 2024 года.