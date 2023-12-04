„Мы с ее отцом в шоке“: Елена Зеленская рассказала о личной жизни взрослой дочери

Она поделилась тем, что у 19-летней девушки появился парень.

„Она встретила своего парня. Первая любовь, а теперь мы с ее отцом в шоке от того, что делать с пониманием, что твоя маленькая девочка больше не маленькая девочка. Так что жизнь продолжается“, – рассказала Елена Зеленская в интервью изданию The Economist.

При этом, когда у Первой леди Украины спросили, приятно ли наблюдать за счастливой дочерью, она с улыбкой ответила: „Но стрессово“.

У президентской четы, кроме 19-летней дочери Александры, есть еще 10-летний сын Кирилл.

Елена Зеленская в сентябре откровенно рассказала о жизни своей семьи в условиях полномасштабной войны, которую 24 февраля 2022 года развязала Россия. Первая леди призналась, что на полноценный сон у нее нет времени.

Зеленскую поддерживают друзья, также она вдохновляется историями украинцев. Каждый день, во время трагедий и печальных событий, всегда есть история героизма и спасения, объяснила жена президента. И это вдохновляет, ведь так можно увидеть что-то светлое даже в темном.