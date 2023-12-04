Настя Ивлеева поделилась секретом экстремального похудения

32-летняя звезда шоу „Орел и решка“ кардинально изменилась за лето. По словам блогерши, она заметила, что сильно набрала вес. „Ну что, на самом деле ни для кого не секрет, это очевидно, что я скинула несколько лишних килограмм. И это, ну, отражается, конечно, на внешности, на внутреннем каком-то восприятии“, — заявила Ивлеева.

Избавиться от лишних килограммов, как призналась сама Ивлеева, ей помогли съемки в новом проекте. „У меня мотивация была кино. Летом был проект, начался, вернее, кинопроект большой, классный, который выйдет в 2024 году. А я просто вот до этого проекта прям прилично разожралась. Я действительно очень много набрала лишних килограмм и в камере это просто отвратительно бы смотрелось“, — поделилась Ивлеева.

По ее словам, она выработала очень хорошую привычку — убрала все вредные перекусы и заменила их овощами.

„Если хотела есть, я ела эти огурцы. Надо бы баночку огурчиков и белок положить. Огурцы просто вкусные, быстрые, хрустящие, классные, свежие. Ну, короче, дисциплина. Дисциплина меня воспитала — и я начала стремительно скидывать вес“, — резюмировала актриса и блогер в YouTube-шоу JETCAR.

Также Ивлеева отметила, что не пьет алкоголь уже два месяца. При этом, по словам блогера, она не собирается ударяться в крайности, то есть совсем отказываться от спиртного в пользу правильного питания и здорового образа жизни.

„Я вот хочу еще два месяца до Нового года дотянуть, а там — гуляй рванина“, — призналась Настя.

Отметим, что одним из недавних проектов с участием Ивлеевой стала комедия „Мальвина“, в которой она исполнила одну из главных ролей вместе с актрисой Мариной Васильевой. Съемки фильма состоялись этим летом. Премьера планируется в марте 2024 года.

Актерским дебютом блогера и телеведущей Насти Ивлеевой стал драмеди-сериал „Монастырь“. До этого она снималась в только в комедийных телепроектах. В сериале у Ивлеевой главная роль, она играет девушку Марию — тусовщицу, которая живет за чужой счет. Настю Ивлееву к роли готовил режиссер Александр Молочников, и она оказалась точным выбором на эту роль, поскольку блогер точно попадает в образ современной девушки.