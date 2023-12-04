Сьюзан Сарандон извинилась за антисемитские высказывания

В ноябре во время про-палестинской демонстрации в Нью-Йорке 77-летняя актриса заявила, что после атаки группировки ХАМАС на Израиль евреи „поняли, что значит быть мусульманином в этой стране и часто подвергаться насилию“.

Эти слова она назвала чудовищной ошибкой. Она объяснила, что хотела подчеркнуть свою тревогу о возросшем уровне преступлений на почве ненависти в стране.

Она признала, что ошибалась, заявляя, что евреи якобы не подвергались преследованиям, и перечислила случаи преследований и геноцида евреев в Европе и США.