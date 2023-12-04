„Что-то потерялось“: Татьяна Буланова оценила браки Валерии с продюсерами

„С одной стороны Валерии повезло, что у неё есть такой муж. С другой стороны это сыграло с ней злую шутку: с Шульгиным в Валерии была загадка, а с Пригожиным в ней что-то потерялось“, — высказалась Буланова в рамках документального фильма Муз-ТВ и Пригожине.

Стоит отметить, что у Татьяны Булановой сложились непростые отношения с Иосифом Пригожиным. Ранее певица сама вскользь упоминала об этом в интервью, не раскрывая причины конфликта. Позже завесу тайны раскрыл сам Пригожин. Когда-то плотно сотрудничал с Татьяной Булановой, при этом её продюсером был муж Николай Тагрин. Недопонимание между сторонами возникло на почте финансов. „Мы отработали концерты, нам не заплатили ни копейки“, — пожаловалась Буланова. Пригожин ответил, что сам ничего не заработал на этих выступлениях. „Когда студия „Союз“ вложилась в концерт Булановой, они хотели ещё поверх этого гонорары. Студия „Союз“ эти гонорары не выплатила. А я тогда тоже с этого денег не получил. Её муж привел ко мне бандитов. Те с меня стребовали денег, я им отдал эти деньги“, — рассказал Пригожин.