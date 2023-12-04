Похоронен экс-бойфренд Волочковой: он совершил суицид в СИЗО

Жена Сергея давно простила его и ждала его освобождения. 28 ноября супруги должны были встретиться на очной ставке, но Кузнецов не пришел. Избранница мужчины Анастасия до последнего не верила, что его нет в живых, и требовала у правоохранителей предоставить доказательства трагедии, пока не получила официальную телеграмму с горьким известием.

И вот в субботу, 2 декабря, близкие простились с Сергеем Кузнецовым. Правда, его жена не раскрывает место похорон. Лишь отмечает, что ей сейчас очень тяжело без него.

„Сергей, за что?! Я до сих пор не могу поверить, что тебя больше нет… Любимый муж… Я теперь не смогу никогда сказать тебе „мой любимый тигр“. Только слезы и тишина… Сердце разрывается от потери. Теперь ты только с небес будешь смотреть на меня и будешь моим ангелом-хранителем. Люблю тебя и пронесу нашу любовь через года. Так, как ты любил меня, никто любить не сможет“, — рыдает она.

Неравнодушные поддерживают вдову и желают ей сил держаться в это нелегкое время. Между вами многое произошло. И он был не всегда мягким человеком. Но вы смогли простить, смогли не ожесточиться. А это значит, что было между вами и хорошее. Значит, любви было больше. Очень жаль, что никто не увидел, как ему нужна была помощь! Пусть покоится с миром. Желаю вам, Настя, сил“; „Настя, как мне вас жалко. Крепитесь“; „Соболезную. Очень плохие новости“; „Анастасия, держитесь, на падайте духом“, — советуют пользователи Сети.

Напомним, в прошлом у Сергей Кузнецова был недолгий роман со скандальной балериной Анастасией Волочковой. Эти отношения завершились не на самой позитивной ноте — Артистка заявила, мол, использовала мужчину ради того, чтобы хорошо провести время, да и он отмечал, что разочаровался в звезде.