Шоубиз
04.12.2023, 19:00

Это диагноз: определена причина бессмысленных танцев Бритни Спирс

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Бритни Спирс
Бритни Спирс
ФОТО: Youtube

Daily Mail сообщает, что постоянным танцам Бритни Спирс нашлось неожиданное объяснение.

По информации издания, причиной стала акатизия — малоизвестное психическое расстройство. Среди его симптомов беспокойство, напряжение и дискомфорт, побуждающие двигаться, чтобы уменьшить эти невыносимые чувства.

Организация по защите здоровья Akathisia Alliance for Education and Research заявила, что „вызванная лекарствами акатизия может быть частично виновата в том, почему Бритни никогда не может оставаться на месте“.

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