Это диагноз: определена причина бессмысленных танцев Бритни Спирс

По информации издания, причиной стала акатизия — малоизвестное психическое расстройство. Среди его симптомов беспокойство, напряжение и дискомфорт, побуждающие двигаться, чтобы уменьшить эти невыносимые чувства.

Организация по защите здоровья Akathisia Alliance for Education and Research заявила, что „вызванная лекарствами акатизия может быть частично виновата в том, почему Бритни никогда не может оставаться на месте“.