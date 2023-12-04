ФОТО и ВИДЕО | Яблоку упасть негде! Лидер Rammstein Тилль Линдеманн устроил в Таллинне зажигательное шоу

В субботу около 20:00 у входа в „Тондираба“ все еще стояла очередь. Многие фанаты специально для концерта разрисовали себе лицо и с нетерпением ожидали начала. Хотя профессиональных фотографов в зал не пускали, но журналу Kroonika удалось раздобыть эксклюзивные кадры того, что творилось за закрытыми дверьми концертного зала.