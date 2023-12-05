„Это уже не мода, а порно“: новая съемка Ирины Шейк шокировала подписчиков

Для супермодели стилисты подобрали самые горячие новинки от Giorgio Armani, Rick Owens, Gucci, Prada и Givenchy. Но больше всего вопросиков возникло не к одежде — необычные, если мягко выразиться, позы Ирины оценили далеко не все.

„То есть так выглядит модная фотография? Это же просто вульгарно“, „Кризис среднего возраста или белый порошок?“, „Все увеличили последнее фото? Как-то неожиданно“, „Ириша, возвращайся ты уже домой… А то там уже с ума сходить начали“, „Да могла бы вообще раздеться или расстегнуть молнию — все равно это уже не мода, а контент для порносайта“, — выражают свои экспертные мнения подписчики модели в запрещенной сети.

Ну а мы считаем, что наша любимица все-таки хороша, с какой стороны на нее ни погляди. И последнее фото — главное тому подтверждение. Представляем теперь, что Ира именно так смотрит на всех хейтеров... Ну и в чем она не права?