„Уникальный взгляд и эффектные световые решения“: сказочный мюзикл „12 месяцев“ проедет по Эстонии

Сюжет начинается с загадочного вопроса: „Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу. Как же это случилось?“

Вас ждет удивительное путешествие, где добрая девчушка отправится в зимний лес за подснежниками и обнаружит костер, у которого греются все 12 месяцев. Михаил Славский, режиссер-постановщик, известный своими творческим и инновационным подходом, привнёс в этот спектакль уникальный взгляд, добавив современное волшебство и эффектные световые решения. Каждый месяц станет уникальным миром с собственными героями, загадками и чудесами.

На сцене засияют талантливые актеры, воплощая перед вами знакомых героев в новом свете:

Мачеха – (властная, решительная дама, готовая на все ради любимой дочки !)- Лариса Саванкова

Принцесса – (взбалмошная, капризная особа ) - Паола Мейдра

Дочка – (несостоявшаяся певица, мечтающая попасть во дворец) - Хелена Вахесалу-Тислер

Учитель – (безрезультатно мечтает научить принцессу математике, доброму, умному) - Вадим Малышкин

И другие не менее талантливые артисты.

Организаторы обещают, что спектакль „12 месяцев“ станет для вас и ваших детей незабываемым воспоминанием уходящего театрального сезона уходящего.

Билеты можно приобрести на сайте.