„Уникальный взгляд и эффектные световые решения“: сказочный мюзикл „12 месяцев“ проедет по Эстонии
Захватывающий новогодний мюзикл „12 месяцев“ приглашает детей и взрослых в удивительный мир, наполненный волшебством и яркими эмоциями. Спектакль можно будет увидеть в нескольких городах Эстонии: 15 декабря - ЦРК, Таллинн, 16 декабря - Тарту, 19 декабря - Йыхви. Последний спектакль состоится в Рождество - 25 декабря в концертном зале Alexela.
Сюжет начинается с загадочного вопроса: „Месяцы идут один за другим и никогда не встречаются. Но люди рассказывают, будто в горной стране Богемии была девочка, которая видела все двенадцать месяцев сразу. Как же это случилось?“
Вас ждет удивительное путешествие, где добрая девчушка отправится в зимний лес за подснежниками и обнаружит костер, у которого греются все 12 месяцев. Михаил Славский, режиссер-постановщик, известный своими творческим и инновационным подходом, привнёс в этот спектакль уникальный взгляд, добавив современное волшебство и эффектные световые решения. Каждый месяц станет уникальным миром с собственными героями, загадками и чудесами.
На сцене засияют талантливые актеры, воплощая перед вами знакомых героев в новом свете:
Мачеха – (властная, решительная дама, готовая на все ради любимой дочки !)- Лариса Саванкова
Принцесса – (взбалмошная, капризная особа ) - Паола Мейдра
Дочка – (несостоявшаяся певица, мечтающая попасть во дворец) - Хелена Вахесалу-Тислер
Учитель – (безрезультатно мечтает научить принцессу математике, доброму, умному) - Вадим Малышкин
И другие не менее талантливые артисты.
Организаторы обещают, что спектакль „12 месяцев“ станет для вас и ваших детей незабываемым воспоминанием уходящего театрального сезона уходящего.
Билеты можно приобрести на сайте.