Русскому театру - 75! Покажут все что скрыто: драмтеатр в честь юбилея откроет двери для всех желающих

„В этот раз при праздновании юбилея мы сознательно решили не следовать привычным ожиданиям, потому что жизнь стремительно меняется во всех своих проявлениях. Естественно, меняется театр, меняются и взаимоотношения в нем, зритель становится героем и участником большого процесса. Для нас было очень важным осмыслить свое новое место в обществе, роль театра и роль зрителя в театре, и, конечно, новые вызовы времени“, - пишет Русский театр.

„Мы ощущаем, что театр сегодня уже иной. Дистанция между публикой и создателями спектаклей стремительно сокращается, взаимные влияния очевиднее и сильнее. Приглашая на юбилейный праздник в „новом формате“, мы хотим, чтобы зритель почувствовал и осознал происходящие с нами и вокруг нас изменения. Мы уверены, что сегодня „театр начинается с тебя“, с каждого, кто переступает порог этого дома, независимо от того, парадный ли это вход, или служебный. Мы все — создатели театра“, - напоминает Русский театр.

Тотальная инсталляция, в которую в день юбилея 15 декабря попадет всякий гость, расскажет о ежедневной жизни театра в разные временные моменты. Жизнь здесь не прекращается практически ни на минуту. То, что обычно видит публика, от последнего третьего звонка до поклона — лишь малая часть того, что происходит в театре.

Поэтому свободный маршрут, который проложит сам зритель по разным театральным локациям, будь то зеркальное фойе или римская галерея, сцена Ринг или театральные залы, станет для него открытием еще одной грани театрального процесса.

В театре существует множество легенд, примет и суеверий, которые тоже являются частью каждодневной творческой жизни. С одной из таких легенд гости смогут вплотную соприкоснуться и стать участниками интересного сюжета. „Мы верим, что новый взгляд на театр и зрителя в нем поможет нам установить и новый тип контакта“, - уверены в тетре.

Двери Русского театра будут открыты 15 декабря с 17.00, вход свободный в любое время до 22.00.