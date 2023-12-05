СМИ: Алла Пугачёва отказалась от помощников и охраны

Как пишет портал 7дней.ru, теперь вместо светских мероприятий Пугачёва с детьми посещает простенькие кафе на Кипре. Именно в одной из таких забегаловок их заметили накануне. Рядом не было ни охраны, ни помощников, в самом заведении Алле Пугачёвой не предложили особенного обслуживания. Похоже, на Кипре Примадонну не узнают.

В СМИ предполагают, что Примадонна пытается приучить детей к простой жизни, которая грозит им в будущем. По данным вышеупомянутого портала, доходы семьи сократились, супругу Аллы Пугачёвой ради заработка приходится соглашаться на выступления даже в маленьких залах. Под угрозой из-за этого может оказаться обучение Лизы и Гарри в элитных школах, которые они привыкли посещать.

Впрочем, если семья и ощущает приближение трудностей, то пока не явно. Как пишет „СтарХит“, Алла Пугачёва во время посещения кафе выглядела неплохо: уложенные волосы, макияж, модный наряд - платье золотого оттенка и модная шляпка. С виду Примадонна чувствует себя вполне комфортно.