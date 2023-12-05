Лобода, Scooter и Brainstorm накроют Таллинн! Названы первые хедлайнеры юбилейного фестиваля Õllesummer

Любимый многими фестиваль вновь пройдет на Певческом поле в Таллинне 3-6 июля 2024 года. В сопровождении масштабного пиротехнического шоу на сцену выйдет легендарный Scooter, украинская певица Светлана Лобода, латвийская группа Brainstorm и Smokie из Великобритании.

Вместе с зарубежными артистами на сценах фестиваля зажгут также и эстонские исполнители, среди которых Томми Кэш, Анне Вески, Terminaator, Trad Attack!, Smilers, 2 Quick Start, Койт Тооме, Metsatöll, Танель Падар, Shanon и другие.

Есть хорошие новости и для любителей джаза - на фестивале будет большая джаз-зона, а также выступит известная певица Рита Рэй.

Вместе с джазовой сценой на Õllesummer будет всего семь различных сцен.