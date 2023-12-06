„Есть те, кто платит, и их тянут“: что правда, а что — ложь в шоу „Битва экстрасенсов“

Разговоры вокруг правдивости шоу „Битва экстрасенсов“ не утихают уже многие годы. Каждый сезон сопровождается скандалами и упреками внимательных зрителей, уверенных, что любимое миллионами телезрителей шоу — постановка.
Постараемся разобраться, есть ли у участников экстрасенсорные способности или они просто очень хорошо вжились в роль.
Михаил Пореченков: „За подсказки платят“
В каждом из снятых сезонов „Битвы“ были свои звезды. Прославившись, бывшие участники битвы зарабатывают немалые деньги. Час их работы стоит в среднем 15−40 тыс. рублей.
Поток магов и ведуний не иссякает из сезона в сезон. Что ни участник, то вторая Ванга да Нострадамус. А зрителей все гложет вопрос: „Битва экстрасенсов“ — правда или ложь?
Подлил масла в огонь бывший ведущий шоу Михаил Пореченков. „Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье!“ — устроил разоблачение „Битвы экстрасенсов“ Михаил в эфире „Нашего радио“.
Конечно, хочется верить в чудо, но как не принять за правду слова человека, который вел шоу с 1-го по 7-й сезон. Пореченков рассказал, что такое „Битва экстрасенсов“ на самом деле.
„Вначале работать было очень интересно. Мы действительно поверили, — признался Михаил „Комсомольской правде“. — А потом поняли технологию работы. Существуют люди, которые подсказывают, которые заключают с ними договоры заранее. И когда я понял, что это кому-то приносит деньги, ушел оттуда. Были моменты, когда участники что-то понимали. Хотя ни один из экстрасенсов не выдержал проверку, с которой я к ним приходил.
Как работают маги за пределами шоу
О том, что экстрасенсы платят за подсказки, люди рассказывали на форумах еще в 2009 году.
„Одна из участниц одной из „Битвы“ — сестра моей знакомой. Все правда, не постановка, не шоу. Но есть те, кто платит, и их тянут, дают правильные ответы на поставленные вопросы“.
„Знаю экстрасенса из самой первой „Битвы“. Задания реальные, но победителей действительно тянут и за них проплачивают“.
Кто-то проверил силу бывших участников битвы на себе.
„Пошла на прием к Зулие Раджабовой (победительница 2-го сезона. — Прим. ред.), — пишет Алина. — Чуть не расплакалась от досады, так как все мимо! И про меня, и про семью мою. Отдала 95 тысяч (примерно 950 евро - прим. ред.)“.
Однако далеко не все ругают экстрасенсов.
„Был у Натальи Воротниковой (победительница 1-го сезона. — Прим. ред.), — пишет пользователь под ником Ван. — Про прошлое не говорит, в основном про будущее. Сначала думал, что бред, но спустя четыре года почти все сбылось. Причем сама говорила, ничего не спрашивала“.
Стоит ли говорить, что Пореченкова за разоблачение „Битвы экстрасенсов“ участники шоу невзлюбили. Но нашлись и те, кто ведущего поддержал.
„Частично согласен с Михаилом, — признался „КП“ финалист 6-го сезона Зирадин Рзаев. — Видел, как участники разговаривают с фантомом, показывают приемы карате… Эти люди просто играют — это шоу на 99,9%“.
Певец Данко: „Все шоу — монтаж“
У певца Данко о правдивости шоу мнение однозначное. Когда-то он крутил роман с Джулией Ванг — победительницей 15-го сезона, и даже сам участвовал в программе.
„Ванг свои способности экстрасенса никак не проявляла. Обычная гламурная тусовщица, каких тысячи, — заявил певец „Экспресс-газете“. — Я участвовал в съемках „Битвы экстрасенсов“ и своими глазами видел, как это делается. Ясновидящим дают задание. Каждого снимают в течение часа. И за этот час он проговаривает все возможные варианты ответов. Из отснятого материала редакторы выбирают подходящие ответы и подгоняют под них всю историю. Редакторам заранее известно, кто победит“.
Екатерина Гордон: „За весь проект два-три таланта“
Разоблачение „Битвы экстрасенсов“ устроила и телеведущая Катя Гордон.
„Некоторых новоявленных волшебников, спродюсированных передачей как гениев ясновидения, я знаю лично, — писала она в своем блоге. — Джулия Ванг занималась эротическим экзорцизмом в ночных клубах и изгнанием демонов пергидролью (лично мне она красила волосы)… Мои коллеги, работающие на проекте, в приватной беседе даже не скрывают, что чудес там не бывает, это постановка и шоу. Безусловно, за эпоху создания проекта были люди талантливые и чувствующие, но их было двое или трое. Остальное — фотки да артисты погорелых театров“.
Алена Водонаева: „У экстрасенсов мощная энергия“
А вот Алена Водонаева, которой на битве довелось быть „мистером Икс“, о шоу совсем другого мнения. Телеведущая уверяет: ничего не подстроено, все по-настоящему.
„Когда я вернулась со съемок программы, у меня в этот же открылось кровотечение… Думаю, что те тринадцать человек, которые принимали участие в испытании, подействовали тогда на меня своей энергией“, — призналась Водонаева „СтарХиту“.
Потрясли способности экстрасенсов и другую гостью программы — актрису Настасью Самбурскую. Некоторые участники рассказала такие подробности ее жизни, которые девушка тщательно скрывала: о ее брате, о непростом детстве и сложных отношениях с матерью.
Марат Башаров: „Делайте выводы сами“
Мастерство экстрасенсов отстаивает и ведущий шоу Марат Башаров.
„Если вы считаете, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя, — все это постановочное, все сыграно, значит, в программе участвуют очень хорошие актеры. На самом деле я в свои годы научился отличать искреннюю радость, сожаление или горе людей от поддельной. Если кто-то считает, что это неправда, пускай считает“, — ответил Башаров на обвинения Пореченкова в интервью НСН.
Марат признался: он уже устал отвечать на вопросы: „Битва экстрасенсов — правда или вранье?“ Ведущий призывает никого не слушать и самим делать выводы.
Знакома с закулисной жизнью шоу и актриса Вера Сотникова.
„У нас на программе иногда происходят чудеса, после которых я потом долго не могу прийти в себя, — рассказала Вера ведущей программы „Идеальный ремонт“. — Когда экстрасенс обозначает ситуацию и говорит какую-то правду, которую никто никогда не знал, в это невозможно не поверить, потому что так не сыграть. Скажу так: каждому будет дано по его вере“.
Сергей Сафронов: „Ощутил, как лезут в голову“
Иллюзионист за годы участия в шоу не поменял свое скептическое отношение к экстрасенсам. Сафронов уверен, что большинство магов — просто хорошие психологи.
„Но, признаюсь, в 2010-м ощутил, как залезают в мою голову, — рассказал Сафронов „СтарХиту“. — Это была Лилия Хегай на испытании с хоккеистом Александром Харламовым. Экстрасенсы должны были найти место гибели его отца и сказать, кем он был. Лиля все твердила о какой-то палке, я попросил ее нарисовать. На несколько секунд я отключился, и на бумаге она вывела букву „Г“. На месте аварии стоит памятник — как раз клюшка и шайба“.
В целом же, признавался Сафронов, зрителям все равно, правда показана или нет.
„Люди смотрят мистический детектив, основанный на реальных событиях“, — говорит извечный скептик, но тут же уверяет, что все истории программы, все ее герои — это реальные люди. „Никакого сценария нет!“ — заявляет иллюзионист.