„Есть те, кто платит, и их тянут“: что правда, а что — ложь в шоу „Битва экстрасенсов“

Разговоры вокруг правдивости шоу „Битва экстрасенсов“ не утихают уже многие годы. Каждый сезон сопровождается скандалами и упреками внимательных зрителей, уверенных, что любимое миллионами телезрителей шоу — постановка.

Постараемся разобраться, есть ли у участников экстрасенсорные способности или они просто очень хорошо вжились в роль.

Михаил Пореченков: „За подсказки платят“

В каждом из снятых сезонов „Битвы“ были свои звезды. Прославившись, бывшие участники битвы зарабатывают немалые деньги. Час их работы стоит в среднем 15−40 тыс. рублей.

Поток магов и ведуний не иссякает из сезона в сезон. Что ни участник, то вторая Ванга да Нострадамус. А зрителей все гложет вопрос: „Битва экстрасенсов“ — правда или ложь?

Подлил масла в огонь бывший ведущий шоу Михаил Пореченков. „Я с ними долго работал. Калды-балды, как в детстве говорили. Все вранье!“ — устроил разоблачение „Битвы экстрасенсов“ Михаил в эфире „Нашего радио“.

Конечно, хочется верить в чудо, но как не принять за правду слова человека, который вел шоу с 1-го по 7-й сезон. Пореченков рассказал, что такое „Битва экстрасенсов“ на самом деле.

„Вначале работать было очень интересно. Мы действительно поверили, — признался Михаил „Комсомольской правде“. — А потом поняли технологию работы. Существуют люди, которые подсказывают, которые заключают с ними договоры заранее. И когда я понял, что это кому-то приносит деньги, ушел оттуда. Были моменты, когда участники что-то понимали. Хотя ни один из экстрасенсов не выдержал проверку, с которой я к ним приходил.

Как работают маги за пределами шоу

О том, что экстрасенсы платят за подсказки, люди рассказывали на форумах еще в 2009 году.

„Одна из участниц одной из „Битвы“ — сестра моей знакомой. Все правда, не постановка, не шоу. Но есть те, кто платит, и их тянут, дают правильные ответы на поставленные вопросы“.

„Знаю экстрасенса из самой первой „Битвы“. Задания реальные, но победителей действительно тянут и за них проплачивают“.

Кто-то проверил силу бывших участников битвы на себе.