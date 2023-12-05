Женя Фокин: часто женщины очень умело одеваются на праздник, а их кавалер выглядит почти как бомж

В программе Фокин признал, что у женщин реже проблемы с тем, как они одеваются на праздник, чем у мужчин. „Часто женщины очень умело одеваются на праздник, а их плюс один просто... я не хочу сказать, что как бомж, но почти как бомж - как будто подобрала его на помойке“, - заявил стилист.

По его словам, у каждого мужчины в шкафу мог бы быть хотя бы один приличный комплект одежды, который можно при необходимости надеть на праздничное мероприятие.

Фокин уверяет, что можно спокойно ходить в одной и той же одежде на несколько праздников, потому что люди с большой долей вероятности не запомнят, что было надето на других - внимание обращают только на свой внешний вид. „Люди не помнят, что на тебе было надето три месяца назад или же год назад на рождественской вечеринке. Для каждого самая важная тема - он сам“.