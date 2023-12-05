Отцу Бритни Спирс ампутировали ногу

Джейми Спирс провел в больнице несколько недель. Врачи провели несколько операций, которые должны были остановить заражение тканей, однако заболевание прогрессировало и медикам пришлось ампутировать ногу.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию. По информации журналистов, его самочувствие оставляет желать лучшего. На появившихся в Сети кадрах Джейми Спирс выглядит болезненно.

Напомним, что четыре года назад отец Спирс также попал в больницу — его госпитализировали с разрывом кишечника и провели две операции. Бритни тогда была обеспокоена судьбой отца и даже отменила большой гастрольный тур.

В 2021 году певица обвинила родителя в жестоком обращении и тотальном контроле ее жизни. Отец артистки захватил ее банковские счета, запрещал выходить замуж и иметь детей. Кроме того, Бритни заставили поставить внутриматочную спираль, принимать препараты и проходить лечение в психбольнице. В результате Джейми лишили полномочий опекуна через суд.