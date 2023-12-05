Волочкова не пошла на похороны экс-возлюбленного: „Он просто был моим любовником“

28 ноября стало известно, что экс-бойфренд Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов свел счеты с жизнью в СИЗО „Матросской тишины“. Мужчину обнаружил сокамерник, шансов спасти его не было.

Напомним, что Сергея отправили в следственный изолятор после того, как он до полусмерти избил молодую супругу, 27-летнюю Анастасию. Кузнецова задержали спустя несколько часов после случившегося, хотя в суде он уверял, что не пытался скрыться. В итоге на мужчину возбудили уголовное дело по статье „Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью“.

Что подтолкнуло Сергея на столь страшный шаг в камере — неизвестно. Его молодая супруга, когда узнала о трагедии, не могла поверить сказанному. О месте проведения похорон 2 декабря она предпочла не распространяться. Несмотря на то, что Кузнецов сильно избил ее, она признается: до сих пор любит его.

Известно, что балерина, благодаря которой страна вообще узнала о Сергее, не захотела приехать на его похороны. Когда-то Волочкова называла Кузнецова любимым мужчиной, а теперь лишь любовником.

„Я у многих своих педагогов не бывала на похоронах, а сейчас вы хотите, чтобы я пошла на похороны к человеку, который просто был моим любовником определенное количество времени“, — рассказала Анастасия „Пятому каналу“.

По словам экс-звезды Большого театра, Сергей был для нее одним из многих возлюбленных.

Напомним, что роман Кузнецова и Волочковой был коротким. Все началось с шоу „Давай поженимся!“. Зимой 2022-го все наблюдали за развитием отношений звезды с простым банщиком.

Так как Анастасия славится своей щедростью, уже вскоре после знакомства она сделала дорогой подарок мужчине — пригласила в двухнедельную поездку на Мальдивы. Оттуда артистка публиковала совместные фотографии, а поклонники думали, что у них все серьезно. Но после возвращения с отдыха пара разошлась. Волочкова тогда заявила, что Сергею было нужно ее имя для пиара.

Узнав о смерти Сергея, Анастасия неохотно давала комментарии. При этом, она отметила, что не может назвать его домашним тираном:

„Я вообще ни разу от него агрессии никакой не видела, не слышала. Он был настолько позитивный! Когда мы были на Мальдивах, мы не пили ни грамма алкоголя, никакого процента, занимались спортом“.