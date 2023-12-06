Отец двойняшек не живет в Эстонии, а на ней висит несколько кредитов: Майлис Репс раскрыла душераздирающие подробности личной жизни

Репс наконец раскрыла имена своих младших детей - двойняшек зовут Густав и Уильям. Репс назвала всех своих детей в честь первооткрывателей или мировых лидеров, и двойняшки не исключение. По ее словам, сейчас все ее внимание приковано к мальчикам: „Они спят отдельно, едят отдельно, ночью они обычно тоже едят в разное время“.