06.12.2023, 08:15
Отец двойняшек не живет в Эстонии, а на ней висит несколько кредитов: Майлис Репс раскрыла душераздирающие подробности личной жизни(17)
ФОТО: | Delfi Meedia
Во вторник вечером вышла в эфир передача „Täistund“ на Kanal 2, в которой экс-политик и мать восьми детей Майлис Репс (48) впервые показала своих 9-месячных двойняшек и рассказала, как она сейчас живет. По словам Репс, на ней висит четыре кредита и ей довольно сложно справляться.
Репс наконец раскрыла имена своих младших детей - двойняшек зовут Густав и Уильям. Репс назвала всех своих детей в честь первооткрывателей или мировых лидеров, и двойняшки не исключение. По ее словам, сейчас все ее внимание приковано к мальчикам: „Они спят отдельно, едят отдельно, ночью они обычно тоже едят в разное время“.