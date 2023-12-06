Скандал в Испании: королеву Летицию обвиняют в измене мужу

Чуть больше 20 лет назад — 6 ноября 2003 года — весь мир узнал имя испанской телеведущей Летиции Ортис Рокасолано. Именно в тот день она получила предложение руки и сердца от принца Испании Филиппа, а спустя несколько месяцев вышла за него замуж. В мае 2024-го супруги, которые сейчас носят титул короля и королевы, собирались отметить фарфоровую свадьбу, однако теперь праздник оказался под угрозой. Недавно Летицию обвинили в изменах супругу, и сделал это бывший возлюбленный монаршей особы, а по совместительству бывший муж ее сестры бизнесмен Джейми Дель Бурго.

Он объявил, что в скором времени выпустит книгу „Летиция и я“, в которой раскроет все тайны испанского королевского двора. И хотя в продажу первые экземпляры поступят только в феврале, в Сети уже сейчас можно найти отрывки из мемуаров Джейми Дель Бурго. В них он пишет, что вступал в интимные отношения с королевой, когда она уже была замужем, и может подтвердить этот факт. В его телефоне сохранились фотографии и переписки с Летицией, в которых они признаются друг другу в любви.

Отношения Летиции и Джейми начались в 2000-м году, и, по словам бизнесмена, между ними все было серьезно. Он даже подумывал о том, чтобы сделать возлюбленной предложение, но она неожиданно сообщила, что им нужно расстаться, поскольку она встретила другого мужчину. Им оказался принц Филипп.

В 2004 году Летиция вышла замуж за наследника престола, но, как утверждает Дель Бурго, она продолжила встречаться с ним втайне от мужа. На один из праздников женщина получила от любовника шаль из персидской пашмины, после чего написала ему страстное сообщение: „Любовь. Я ношу ее и чувствую, будто это ты обнимаешь меня за плечи. Будто ты всегда рядом“. Именно это смс предприниматель, который сейчас живет в Лондоне, и собирается предъявить, как одно из доказательств романа.