Скандал в Испании: королеву Летицию обвиняют в измене мужу

Чуть больше 20 лет назад — 6 ноября 2003 года — весь мир узнал имя испанской телеведущей Летиции Ортис Рокасолано. Именно в тот день она получила предложение руки и сердца от принца Испании Филиппа, а спустя несколько месяцев вышла за него замуж. В мае 2024-го супруги, которые сейчас носят титул короля и королевы, собирались отметить фарфоровую свадьбу, однако теперь праздник оказался под угрозой. Недавно Летицию обвинили в изменах супругу, и сделал это бывший возлюбленный монаршей особы, а по совместительству бывший муж ее сестры бизнесмен Джейми Дель Бурго.
Он объявил, что в скором времени выпустит книгу „Летиция и я“, в которой раскроет все тайны испанского королевского двора. И хотя в продажу первые экземпляры поступят только в феврале, в Сети уже сейчас можно найти отрывки из мемуаров Джейми Дель Бурго. В них он пишет, что вступал в интимные отношения с королевой, когда она уже была замужем, и может подтвердить этот факт. В его телефоне сохранились фотографии и переписки с Летицией, в которых они признаются друг другу в любви.
Отношения Летиции и Джейми начались в 2000-м году, и, по словам бизнесмена, между ними все было серьезно. Он даже подумывал о том, чтобы сделать возлюбленной предложение, но она неожиданно сообщила, что им нужно расстаться, поскольку она встретила другого мужчину. Им оказался принц Филипп.
В 2004 году Летиция вышла замуж за наследника престола, но, как утверждает Дель Бурго, она продолжила встречаться с ним втайне от мужа. На один из праздников женщина получила от любовника шаль из персидской пашмины, после чего написала ему страстное сообщение: „Любовь. Я ношу ее и чувствую, будто это ты обнимаешь меня за плечи. Будто ты всегда рядом“. Именно это смс предприниматель, который сейчас живет в Лондоне, и собирается предъявить, как одно из доказательств романа.
По словам Джейми Дель Бурго, его отношения с королевой продолжались до 2010 года. В какой-то момент Летиция даже начала задумываться о разводе и предложила возлюбленному найти в США суррогатную мать, чтобы они смогли завести общего ребенка, но до этого так и не дошло. В 2011 году королева неожиданно разорвала отношения с любовником, а через два года он женился на ее младшей сестре Тельме. Правда, уже спустя год этот брак распался — супруги развелись.
Джейми Дель Бурго уверяет, что Летиция никогда не старалась держать его подальше от родных: более того, бизнесмен поддерживал дружеские отношения с королем Филиппом и часто „обсуждал с ним свои проблемы“. Он намекнул, что супруг Летиции знал о ее изменах, просто предпочитал закрывать на них глаза, чтобы не допускать скандалов.
Официальные представители испанской королевской семьи пока никак не комментируют сложившуюся ситуацию, да и сами Филипп и Летиция сохраняют полную невозмутимость. Сейчас они вместе выходят в свет и готовятся к Рождеству, но Джейми Дель Бурго продолжает держать в напряжении всю страну. До выхода его книги остается всего два месяца, и он обещает раскрыть еще множество тайн.