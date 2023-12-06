СМИ: София Ротару вывезла внука-Шамана из Украины

29-летний SHMN, он же Анатолий Евдокименко, дал первое интервью после переезда (или „позорного бегства“, как характеризуют его украинские СМИ). Больше всего украинцев задело, что он, рассказывая о своей творческой семье и становлении как музыканта, ни разу не упомнянул родную страну.

Нидерландскому изданию певец рассказал о своем новом альбоме под названием Amadeus, который он презентовал в Европе. Он отметил, что вошедшие в него песни — это „испытания, которые пришлось пройти за последний год, а также его становление и перерождение как артиста“.

Как он покинул Украину, до сих пор точно не известно. Однако ходят слухи, что звездная бабушка отдала немаленькую сумму за то, чтобы ее внука выпустили за границу.

Стоит отметить, что украинский SHMN не имеет никакого отношения к российскому Шаману и свой псевдоним взял раньше.