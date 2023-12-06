06.12.2023, 12:00
Продюсер объяснил возвращение Орбакайте в Россию(1)
ФОТО: Youtube
Вернувшаяся в Россию певица Кристина Орбакайте будет зарабатывать на корпоративах, считает продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. Его сообщает NEWS.ru.
Продюсер уверен, что спрос на выступления артистки обязательно будет, поскольку она не обозначала свою позицию относительно войны и „чиста“ даже перед „ястребами“.
„Она не является токсичной артисткой. Да, она дочь Аллы Борисовны, но она не Алла Борисовна. Определенную позицию свою не заявляла. Поэтому, я думаю, Орбакайте не будет отказываться от коммерческих предложений“, — объяснил возвращение звезды Рудченко.
По данным СМИ, Орбакайте уехала из России в США в октябре 2022 года. Вместе с ней были её дочь и муж.