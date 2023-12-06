Продюсер объяснил возвращение Орбакайте в Россию

Продюсер уверен, что спрос на выступления артистки обязательно будет, поскольку она не обозначала свою позицию относительно войны и „чиста“ даже перед „ястребами“.

„Она не является токсичной артисткой. Да, она дочь Аллы Борисовны, но она не Алла Борисовна. Определенную позицию свою не заявляла. Поэтому, я думаю, Орбакайте не будет отказываться от коммерческих предложений“, — объяснил возвращение звезды Рудченко.

По данным СМИ, Орбакайте уехала из России в США в октябре 2022 года. Вместе с ней были её дочь и муж.