Николас Кейдж намекнул на завершение карьеры

„Возможно, у меня осталось еще три-четыре фильма. Но мне кажется, что я уже всё сказал, что хотел. Теперь хочу быть более строгим и жестким в процессе отбора... И попрощаться на высокой ноте“, — признался Кейдж.

Артист добавил, что его отца не стало в возрасте 75 лет, поэтому, по подсчетам Кейджа, и ему осталось около 15 лет. Актер понял, что хочет провести эти годы рядом с семьей и уже начинает планировать свой выход на пенсию.

При этом Кейдж отметил, что также хотел бы попробовать себя в телесериале — в подобного рода шоу артист никогда не снимался. По словам актёра, ему становится лучше во время съёмок, а отдых в перерывах ему быстро надоедает.

Николас Кейдж снялся в более 100 фильмах, получив премию „Оскар“ в номинации „Лучшая мужская роль“ в мелодраме 1996 года „Покидая Лас-Вес“. Только в 2023-м артист поработал над шестью картинами, которые, как считает THR, не войдут в упомянутую четверку последних работ Кейджа.