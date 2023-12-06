Продюсер „Миража“ запретил Маргарите Суханкиной исполнять песни группы
Музыкальному лейблу „Джем“ удалось признать незаконным выступление Маргариты Суханкиной с песней группы „Мираж“ в программе Андрея Малахова. Продюсер коллектива Андрей Литягин сообщил, что прав на исполнение песен „Миража“ у Суханкиной нет.
Литягин пояснил, что право исполнять песни „Миража“ имеют только Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов, входящие в нынешний состав группы, или артист, который официально приобрел лицензию.
„Мы понимаем, что менеджмент Суханкиной морочит голову редакторам, рассказывая им байки о том, что у них якобы есть права на эти песни. И мы просим редакторов внимательно отнестись к нашим словам: артистам, которые воруют чужое, не место в эфире уважаемых телеканалов. Маргарита Суханкина не может исполнять мои песни ни на телевидении, ни на концертах“, — добавил Литягин.
Причина запрета, по словам продюсера. довольно оригинальна: „С таким голосом она не может представлять группу „Мираж“. То, что она исполняет, не имеет ничего общего с тем, как это задумывалось“.