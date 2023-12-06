Продюсер „Миража“ запретил Маргарите Суханкиной исполнять песни группы

„Мы понимаем, что менеджмент Суханкиной морочит голову редакторам, рассказывая им байки о том, что у них якобы есть права на эти песни. И мы просим редакторов внимательно отнестись к нашим словам: артистам, которые воруют чужое, не место в эфире уважаемых телеканалов. Маргарита Суханкина не может исполнять мои песни ни на телевидении, ни на концертах“, — добавил Литягин.