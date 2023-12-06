В Таллинне прошел фестиваль квир-культуры Q-Space. На очереди Нарва

На открытие фестиваля 30 ноября в Таллинне приехали актёры французского фильма открытия „Хватит врать“ Жюльен де Сен-Жан и Жереми Жилле, а на финальном показе 3 декабря на вопросы эстонского режиссёра Пеэтера Ребане ответил культовый нью-йоркский режиссер Айра Сакс — создатель фильма закрытия фестиваля „Пассажи“.

Все показы проходили в кинотеатре „Артис“. В течение 4 дней фестиваля Q-Space Festival Tallinn показал 12 фильмов, провёл дискуссии на темы принятия трансгендерных людей в семьях, положении квир-учителей и учеников в эстонских школах. После документального фильма „Радужные линии“ по зуму к фестивалю подключились создатель_ницы квир-комиксов, а также режиссёрка фильма Вивьен Клейман. Они рассказали о прорыве в восприятии квир-комиксов, который произошёл в США за последние 20-30 лет, и о том вкладе, который они сами внесли в этот процесс.

Q-Space перевёл на эстонский язык антологию квир-комиксов How Much Queer Work. Это сборник историй о людях разных гендеров, возрастов из самых разных стран от Хорватии и России до Финляндии и США. (Сборник комиксов можно купить, для этого напишите на info@q-space.ee)

„Мы рады, что нам удалось провести первый фестиваль квир-культуры в Таллинне Q-Space. На фестиваль пришло много людей, зрителям и зрительницам понравились как фильмы, так и интерактивные события, которые мы провели. Очевидно, что такие мероприятия очень нужны в Эстонии, чтобы соединять людей разных языков, гендеров и возрастов. Мы надеемся, что для кого-то фестиваль стал интересным культурным событием, для кого-то — поддержкой в принятия себя и других, а для кого-то — входом в квир-активизм, — считают организаторки фестиваля Гуля Султанова и Менни де Гуэр. — В феврале 2024 мы проведем фестиваль Q-Space в Нарве“.