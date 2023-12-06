„Пугачева для меня авторитет непоколебимый“: несмотря на новую любовь, Киркоров не забывает о Примадонне

Расставание с Пугачевой далось Филиппу Киркорову очень тяжело. Для него она была, есть и будет главной женщиной в жизни. Но при этом поп-король после развода решил не ставить на себе крест и начал искать свое личное счастье. Артисту приписывали романы с Анастасией Стоцкой, Ани Лорак и другими яркими звездами.

Сейчас он счастлив в отношениях с загадочной особой, личность которой не рассекречивает. Женщина нередко появляется в его загородном доме в Подмосковье, но вместе они не живут. Возможно, Филипп Бедросович больше не хочет вступать в брак, обжегшись на союзе с Примадонной?

„В принципе, для меня Алла Пугачева — авторитет непоколебимый,. Много чего я у нее перенял. Думал, так будет всегда. Просто вдолбил себе это в голову“, - заявил Киркоров.

Поп-король в одном из интервью признавался, что какое-то время после расставания они с Аллой Пугачевой тепло общались, но затем их дороги разошлись. Хотя до последнего времени он был частым гостем в ее замке в Грязи, где Примадонна любила собирать гостей.

Отъезд Пугачевой Киркоров воспринял довольно легко. Он знает, что если наступят тяжелые времена, экс-супруга всегда поможет ему в любой ситуации.

Отметим, что последние пару лет Филипп Бедросович переживает вторую молодость. Артист не только удерживает любовь публики старшего возраста, но и активно внедряется в молодежную тусовку. Он записал хиты с несколькими инфлюенсерами, а также регулярно появляется на презентации блогеров и рэперов.