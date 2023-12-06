После скандала с Мэрилин Керро Шепс шантажирует Павла Волю: „Сколько ты готов мне заплатить?“

Братья Шепсы стали гостями программы „Шоу Воли“ на ТНТ, где обсудили завершение текущего сезона „Битвы экстрасенсов“ и другие темы. Павел расспрашивал магов о их экстрасенсорных способностях. Илья Соболев не удержал удивления от того, что в семье Шепсов два ясновидящих, что весьма необычно. В шутливой форме он поинтересовался, кто из них настоящий волшебник, а кто просто примазался.

Братья напомнили, что их мама тоже обладает экстрасенсорными способностями, но отличными от их собственных. Александр описал свою маму как простую ведьму, которая видит души мертвых, но не может вступить с ними в контакт, в то время как ее два сына — да.

Позже Павел Воля и Илья Соболев решили проверить экстрасенсорные способности братьев. Так, Александр „прочел“ звезду Comedy Club и сделал неожиданное заявление, поинтересовавшись, сколько Павел готов заплатить, чтобы тот не раскрыл его тайну.

„Сколько ты готов теперь мне заплатить, чтобы я не спалил тебя Ляйсан?“ — спросил он Волю.

Юморист не стал называть цифры, лишь посмеялся, напомнив об обереге в виде яйца, который ранее Шепс выбрал для него.

Ранее участница реалити-проекта „Битва экстрасенсов“ Мэрилин Керро рассказала о том, как ей угрожал бывший возлюбленный Александр Шепс. Женщина заявила, что экстрасенс шантажировал ее некоторым видео, если та продолжит говорить об их отношениях.