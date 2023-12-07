Возглавить Русский театр хотят многие, но не действующий директор Светлана Янчек. Почему?

На вопрос RusDelfi, почему она не участвует в конкурсе на должность директора театра, Янчек ответила, что не участвует по личным обстоятельствам.

Планирует ли он а продолжить работу в Русском театре на какой-либо другой должности? По ее словам, все зависит от того, кто сменит ее на посту директора.

„Но скорее, нет, чем да“, - добавила Янчек.

Ожидается, что новый руководитель Русского театра приступит к работе в феврале 2024 года.

Светлана Янчек ранее занимала пост директора Русского театра с марта 2011 года по июль 2012, и с февраля 2022 вновь вступила в эту должность. С 1987 по 2004 год работала в Русском театре заведующей литературной частью. С 2004 года - координатор ежегодного проекта „Золотая Маска в Эстонии“.