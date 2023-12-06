TIME назвал человека года. Тейлор Свифт обошла Путина и Барби

Судьи подчеркнули, что певице удалось стать такой же популярной, как Элвису Пресли, Майклу Джексону и Мадонне. Как автора песен ее сравнивали с Бобом Диланом, Полом Маккартни и Джони Митчелл. Также в публикации отмечается, что Тейлор Свифт удалось построить бизнес-империю стоимостью более миллиарда долларов.

Вот список тех, кому (помимо уже упомянутых) немного не повезло:

король Великобритании Карл III;

глава OpenAI Сэм Альтман;

глава американской Федеральной резервной системы Джером Пауэлл — за меры по борьбе с инфляцией;

участники забастовок в Голливуде;

прокуроры, ведущие дело экс-президента США Дональда Трампа.

„Человек года“ по версии TIME — известный с 1927 года выбор человека, группы или концепции, которые больше всего повлияли на мир в течение предыдущих 12 месяцев.

Первым Человеком года стал американский авиатор Чарльз Линдберг. Также звания удостоились, например, Махатма Ганди, Франклин Рузвельт (трижды), Адольф Гитлер, Иосиф Сталин, Никита Хрущёв, Михаил Горбачёв, Грета Тунберг, почти все американские президенты. „Коллективно“ Человеком года становились Американский солдат (дважды), учёные США, Беби-бумеры, Представители класса Middle America, американские женщины, „Миротворцы“, „Разоблачители“, протестующий, борцы с лихорадкой Эбола, Нарушители молчания (#meToo), „Стражи“. Более оригинальные победители: персональный компьютер, Земля, находящаяся в опасности и... ты — те миллионы, которые создают контент Всемирной Паутины — от видеоблогеров на Youtube до авторов Википедии.

В 2022 году победитель получился смешанным — Владимир Зеленский и „дух Украины“.