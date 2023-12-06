Скончалась солистка ВИА „Веселые ребята“ Людмила Барыкина

Людмила Тадьевна, которая заменила в знаменитом коллективе Аллу Пугачёву, скончалась на 71-м году жизни. О трагедии рассказал Андрей Малахов, который в этом году снял последний разговор со звездой.

Барыкина получила широкую известность после того, как присоединилась к коллективу „Весёые ребята“, в котором проработала четыре года. После ухода из группы она пыталась строить сольную карьеру, но ее расстраивало, что от нее требовали петь под фонограмму, а это противоречило ее принципам. После певица пробовала свои силы в Америке, но не сложилось. Так она и ушла в забвенье.

Ранее исполнительница песен „Уходило лето“ и „Папа, подари мне куклу“ перенесла ампутацию ноги. Всё случилось из-за того, что её… задела лапой кошка. „Порвала сосуды. Долго не могли остановить кровь, у меня ещё ревматоидный артрит, он подавляет иммунную систему. Надо было лечить или это, или артрит. А боли такие, что я по ночам кричала. В итоге после нескольких дней ампутировали ногу“, — делилась она.

На всякий случай ответим на вопрос, который, возможно, кто-то мысленно задал. Нет, Людмила Барыкина не родственника Александра Барыкина, который тоже пел в „Весёлых ребятах“. Более того, они даже не однофамильцы. Настоящая фамилия Александра — Бырыкин.