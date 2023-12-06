Порноактер просится в Книгу рекордов Гиннесса как переспавший с наибольшим количеством женщин

Джеферсон Рейс начал сниматься в фильмах для взрослых в 2015 году. Он заявил, что очень любит свою профессию, которая со временем позволила ему обеспечить всю семью. Бразилец заявил, что за свою карьеру переспал с огромным количеством женщин и теперь хочет зафиксировать свой рекорд официально.

Рейс рассказал, что начал вести список партнерш на основе контактов из своего телефона. Чтобы точно знать, с какой женщиной у него был секс, а с какой нет, он стал записывать некоторые подробности встреч. Мужчина признался, что из-за огромного количества порнороликов с его участием запоминать коллег сложно. „У меня полно материала, видео для взрослых. Большая часть секса была профессиональной. Так-то я не очень помню, как это происходило“, — признался Рейс.

Он не раскрыл, когда именно будет считать, что достиг необходимого количества партнерш, но заявил, что „полон решимости попасть в Книгу рекордов Гиннесса“, так как достоин этого. Рейс впервые снялся в порно в 21 год из любопытства, однако за восемь лет стал одним из самых плодовитых авторов контента в индустрии.