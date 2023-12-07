Пропустить нельзя: создатели популярного YouTube-канала „И Грянул Грэм“ приедут в Таллинн!

Анна и Вадим расскажут, как работают YouTube- и Telegram-каналы и почему именно соцмедиа, а не традиционные СМИ формируют сегодня общественное мнение. Кроме того, обсудят самые важные события уходящего года и ответят на вопросы зала. Модератор беседы — журналист и телеведущий Андрей Титов.

Исследования Trust Barometer показывают, что общество перестаёт доверять СМИ. Илья Яблоков, доктор философии и автор книги „Русская культура заговора“, в беседе с Colta объясняет, что проблема связана с олигархизацией: медиа часто становятся частью бизнес-империй. Этические ценности и принципы поведения журналистов меняются, и люди, замечая это, ищут альтернативные источники информации в соцсетях и на YouTube. Массово к ним начали обращаться после кризиса 2008-го, а в десятые, после „Арабской весны“, мир осознал колоссальное влияние соцсетей и соцмедиа. Тогда в сюжете CNN сказали: „Несомненно, это была интернет-революция. Революция 2.0“.

К концу 2023 года важность новых медиа очевидна, пожалуй, всем, кто потребляет информацию. Однако при кажущейся прозрачности интернет-пространства не всегда понятно, каким источникам можно верить, как отличать правду от фейка и пропаганду от журналистики.

„Поговорим?“ пригласил в Таллинн создателей youtube-канала „И Грянул Грэм“. Анна и Вадим работали в традиционных СМИ, а в 2019-м запустили собственный независимый проект. Они отлично понимают принципы работы „старых“ и „новых“ медиа и помогут зрителям разобраться, как устроено русскоязычное инфополе.

Во второй части мероприятия гости расскажут о событиях 2023 года, которые они чаще и подробнее всего обсуждали в эфире „Грэма“. Кроме войны России и Украины и нападения ХАМАС на Израиль, речь пойдёт о бунте и смерти Евгения Пригожина, гибели батискафа „Титан“, искусственном интеллекте, новой русской эмиграции и других темах. Зрители смогут задать вопросы и высказать своё мнение. Модерировать беседу будет журналист и телеведущий Андрей Титов.