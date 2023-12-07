Свен Миксер в 50 лет стал писателем и выпустил любовный роман о молодом человеке, познающем свою сексуальность

Роман „Vareda“ максимально далек от политики и рассказывает о внутреннем мире, поиске себя и познании своей сексуальности молодого человека. По словам Миксера, это история о взрослении, в которой персонажи помещены в то время, когда он сам был молод.

„Шестнадцатилетний Йоханнес даже не знает, что именно заставило его сбежать в чужой уголок страны посреди жаркого лета- скорбь по погибшему наставнику или тревога, вызванная неразберихой в семейных отношениях. Здесь, в пустующем здании школы, которая когда-то была мызой, он намерен осуществить свою мечту, а компанию ему составят только карандаши, кисти и книги, Рафаэля, Тициана и Караваджо, а также пара причудливых стариков из деревни. Где-то далеко мир кружится в вихре бешеных перемен, но в Вареда время стоит на месте. По крайней мере, до тех пор, пока не появляются Маргит и Андреас“, - стоит в описании книги.