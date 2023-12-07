07.12.2023, 11:30
ФОТО | Какая встреча! Кадри Симсон отобедала с Хилари Клинтон
ФОТО: | Delfi Meedia
Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон (46) встретилась с бывшей первой леди США Хилари Клинтон (74) на ужине в рамках климатической конференции в Дубае.
На климатической конференции ООН COP28 Эстонию представляет более полусотни человек, среди них и Кадри Симсон, которой на ужине удалось сделать совместное фото с Хилари Клинтон.
„Хилари Клинтон - лидер, вдохновила миллионы женщин по всеми миру. Я была очень рада встрече с глазу на глаз и воспользовалась возможностью объяснить, что мы сделали в Европе и что можем сделать вместе для поддержи развивающихся стран“ - написал Симсон в соцсетях.