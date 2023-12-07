Сергею Лазареву пришлось удалить музыкальный клип. В нем усмотрели „пропаганду ЛГБТ“ из-за ласкающих друг друга рук

В протоколе сказано, что клип создает установку, что предпочтения людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией „если не социально одобряемы, то, как минимум, приемлемы в обществе и равноценны союзу мужчины и женщины“.

„Отдельно стоит обратить внимание на фрагмент, представленный последовательной сменой кадров, демонстрирующих взаимодействующие кисти рук (ласкающие друг друга), чье взаиморасположение в пространстве, их индивидуальные особенности (волосяной покров, форма ногтевой пластины, маникюр, украшения) позволяют их воспринимать как принадлежащие двум разным людям одного пола“, — говорится в протоколе суда.

Клип на песню „Так красиво“ был опубликован в 2017 году. На видео сменяются кадры поющего Сергея Лазарева, целующихся и обнимающихся пар, родителей с детьми, держащихся друг за друга рук. Клип был опубликован с пометкой 18+.

Сам Лазарев тогда заявлял, что в съемках принимали участие не профессиональные актеры, а „настоящие влюбленные пары“. В качестве одной из пар запечатлены две девушки.

„Мы показывали разную любовь. Она очень разная бывает, но остается любовью и искренними чувствами. У нас были и однополые пары, и гетеросексуальные пары, естественно. Любовь ребенка к родителям и наоборот. Разные национальности“, — признавал певец.

В 2013 году в России запретили „пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений“ среди несовершеннолетних. В 2022 году закон расширили, включив в него запрет на распространение подобной информации и среди взрослых.

В ноябре 2023 года Верховный суд России признал экстремистским движение ЛГБТ и запретил его деятельность на территории страны.