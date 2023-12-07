Пластический хирург назвал главный „недостаток“ лица Анджелины Джоли

„Её любят все, и я не понимаю почему, — внезапно выдал врач. — У неё не очень хорошая височная кость. Её лицо асимметрично“. Не спешите ругать хирурга: он добавил, что женщины сейчас зациклены на том, что красивое лицо исключительно симметрично. У себя они неточности видят хорошо, а в других не замечают. Пример тому — признанная красотка Энджи.