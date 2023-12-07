Пластический хирург назвал главный „недостаток“ лица Анджелины Джоли(2)
Не все идеально в Анджелине Джоли, которой десятками лет восхищаются женщины всего мира. У нее, говорит известный хирург Брайан Мендельсон в подкасте Face by Alex Pike, есть один неисправимый „изъян“. Об этом пишет Super.
„Её любят все, и я не понимаю почему, — внезапно выдал врач. — У неё не очень хорошая височная кость. Её лицо асимметрично“. Не спешите ругать хирурга: он добавил, что женщины сейчас зациклены на том, что красивое лицо исключительно симметрично. У себя они неточности видят хорошо, а в других не замечают. Пример тому — признанная красотка Энджи.
Есть и то, что хирургу в еЁ внешности кажется по-настоящему красивым. Пухлые губы, говорит Мендельсон, достались Анджелине от отца, и эту часть её лица по праву считали эталонной задолго до того, как началась мода на филлеры. По мнению врача, актриса сыграла роль в тренде на увеличение губ. Он, кстати, постепенно сходит на нет: по Сети гуляют жуткие истории об осложнениях после инъекций.