ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | „Я за жизнь в России ничего не нажил“: Артур Смольянинов о средствах к существованию, новых проектах и разнице между РФ и Латвией(26)
Артур Смольянинов – российский актер театра и кино, режиссер. С недавнего времени также предстал перед поклонниками с музыкальной стороны, собрав в Латвии группу и записав сингл. Журналист RusDelfi посетила Ригу, чтобы пообщаться с артистом и узнать, как ему живется в иммиграции, сколько сейчас зарабатывает и какие планы строит на будущее.
– Сколько денег тебе нужно в месяц для жизни?
Честно говоря, я не считал никогда. Ну, мне одному, если есть один раз в день и ходить пешком, экономить на всем, заплатить за коммуналку – это большая статья расходов – не включать электричество лишний раз, то вполне можно, на 1 000 € в месяц прожить. Последний счёт за коммунальные слуги мне пришёл на 147 €.
– Как ты зарабатываешь себе на жизнь?
Ну, я либо зарабатываю, либо, если я их не зарабатываю в моменте, беру в долг у друзей. Благо, есть люди с деньгами, у которых можно попросить в долг. Возвращаю не всегда быстро, но возвращаю.