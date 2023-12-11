ЭКСКЛЮЗИВ RUSDELFI | „Я за жизнь в России ничего не нажил“: Артур Смольянинов о средствах к существованию, новых проектах и разнице между РФ и Латвией

– Сколько денег тебе нужно в месяц для жизни?

Честно говоря, я не считал никогда. Ну, мне одному, если есть один раз в день и ходить пешком, экономить на всем, заплатить за коммуналку – это большая статья расходов – не включать электричество лишний раз, то вполне можно, на 1 000 € в месяц прожить. Последний счёт за коммунальные слуги мне пришёл на 147 €.

– Как ты зарабатываешь себе на жизнь?

Ну, я либо зарабатываю, либо, если я их не зарабатываю в моменте, беру в долг у друзей. Благо, есть люди с деньгами, у которых можно попросить в долг. Возвращаю не всегда быстро, но возвращаю.

– Сложно ли творить в иммиграции или сложности, наоборот, подталкивает к чему-то большему?

Для творчества, чем хуже, тем лучше.