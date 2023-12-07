Пэрис Хилтон объяснила решение не рожать самой

По словам Хилтон, она почувствовала, что не может сама выносить детей из-за симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), возникшего на фоне травмы, которую она получила, находясь в школе-интернате — тогда звезда подверглась сексуальному насилию. Она призналась, что у нее развился сильный страх перед родами.