Шоубиз
07.12.2023, 13:37

Пэрис Хилтон объяснила решение не рожать самой

 
2023 GQ Men of the Year Party
2023 GQ Men of the Year Party
ФОТО: Chris Pizzello | 2023 Invision

Американская светская львица, актриса и певица Пэрис Хилтон объяснила решение не рожать самой и обратиться к услугам суррогатной матери. Об этом пишет Super.

По словам Хилтон, она почувствовала, что не может сама выносить детей из-за симптомов посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), возникшего на фоне травмы, которую она получила, находясь в школе-интернате — тогда звезда подверглась сексуальному насилию. Она призналась, что у нее развился сильный страх перед родами.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии