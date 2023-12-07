„Старые пердунишки“: Владимир Пресняков высказался о звездах, которые критикуют молодых коллег

„Завидуют. Стариканы потому что. Старые пердунишки. Я не завидую. Люблю талантливых людей. Люблю все, что хорошо пахнет, выглядит и поет“, — высказался Пресняков.

Музыкант считает, что петь нужно не ради денег, а от души. Он не согласен с принципом Инстасамки „за деньги да“. При этом он добавил, что, возможно, согласился бы на совместный трек с певицей, если та перестанет ругаться матом в треках.

Недавно музыкант даже пошёл против самой Ларисы Долиной и положительно оценил творческое преображение блогера Вали Карнавал. „Любая глупенькая, маленькая девочка становится женщиной. Например, у Вали Карнавал очень приятно сложилось, очень вкусно, как она из девочки превращается в симпатичную, классную, дорогую девушку, женщину. Это первое, потом уже победы артистки“, — сказал Пресняков.