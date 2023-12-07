Шоубиз
07.12.2023, 16:00

Звезда „Зачарованных“ Шеннен Доэрти узнала об измене мужа перед операцией на мозге

 
Panel for the Fox television series "BH90210" in Beverly Hills
Panel for the Fox television series "BH90210" in Beverly Hills
ФОТО: MARIO ANZUONI | REUTERS

В 2015-м у Шеннен Доэрти диагностировали рак молочной железы, спустя год опухоль распространилась на лимфоузлы. Этим летом актриса поделилась еще одной тревожной новостью: заболевание дало метастазы в головной мозг, — напоминает „СтарХит“ историю болезни.

Шеннен Доэрти столкнулась не только с тяжелым недугом, но и предательством. Пока актриса боролась за жизнь, ее супруг закрутил интрижку на стороне. Об измене любимого звезда „Зачарованных“ узнала в день важной операции.

„Я пришла в больницу рано утром, и там выяснилось, что мой брак распался — у моего мужа был роман в течение двух лет. Он хотел пойти со мной на операцию, но я отказалась. Чувствовала себя такой преданной…“ — вспомнила 52-летняя Шеннен.

Артистка пообещала — если все пройдет успешно, и она выкарабкается, то немедленно подаст на развод. Придя в себя, Доэрти так и сделала. Шеннен прожила с фотографом Куртом Исвариенко 14 лет. Актриса спокойно отпустила мужа и начала все с чистого листа.

„Я не беру на себя ответственность за распад нашего брака, я беру на себя ответственность за некоторые проблемы в нашем браке, — призналась звезда кино. — Я беру на себя ответственность не только из-за того, каким я была, но и из-за того, как рак повлиял на мой брак и как он повлиял на него во второй раз“.

Доэрти обмолвилась, что не собирается закрываться и уже готова к новым отношениям. „Я не думаю, что останусь одинокой навсегда. На самом деле, мне нужно полюбить себя и считаться с прошлым, прежде чем я смогу двигаться вперед, и теперь я почти уверена, что встречу кого-нибудь — надеюсь, скоро“, — заключила актриса.

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RusDelfi
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