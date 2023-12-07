Звезда „Зачарованных“ Шеннен Доэрти узнала об измене мужа перед операцией на мозге

Шеннен Доэрти столкнулась не только с тяжелым недугом, но и предательством. Пока актриса боролась за жизнь, ее супруг закрутил интрижку на стороне. Об измене любимого звезда „Зачарованных“ узнала в день важной операции.

„Я пришла в больницу рано утром, и там выяснилось, что мой брак распался — у моего мужа был роман в течение двух лет. Он хотел пойти со мной на операцию, но я отказалась. Чувствовала себя такой преданной…“ — вспомнила 52-летняя Шеннен.

Артистка пообещала — если все пройдет успешно, и она выкарабкается, то немедленно подаст на развод. Придя в себя, Доэрти так и сделала. Шеннен прожила с фотографом Куртом Исвариенко 14 лет. Актриса спокойно отпустила мужа и начала все с чистого листа.

„Я не беру на себя ответственность за распад нашего брака, я беру на себя ответственность за некоторые проблемы в нашем браке, — призналась звезда кино. — Я беру на себя ответственность не только из-за того, каким я была, но и из-за того, как рак повлиял на мой брак и как он повлиял на него во второй раз“.

Доэрти обмолвилась, что не собирается закрываться и уже готова к новым отношениям. „Я не думаю, что останусь одинокой навсегда. На самом деле, мне нужно полюбить себя и считаться с прошлым, прежде чем я смогу двигаться вперед, и теперь я почти уверена, что встречу кого-нибудь — надеюсь, скоро“, — заключила актриса.