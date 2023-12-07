ФОТО | Санна Марин пришла на прием президента Финляндии в гордом одиночестве - и покорила своим образом
В среду вечером в Президентском дворце в Хельсинки прошел прием в честь Дня независимости Финляндии. Среди гостей чуть ли не больше всего внимания привлекла к себе экс-премьер-министр Санна Марин.
Марин, в этом году покинувшая пост премьер-министра Финляндии, пришла на прием в эффектном платье желтого цвета. Хотя к ней проявляли интерес многие иностранные модные дома, но девушка выбрала творение финского дизайнера Катри Нисканен, которая и ранее одевал Марин на президентские приемы.
В итоге в этом году многие финские издания включили Санну Марин в топ самых стильных гостей президентского приема.
Перед приемом было много вопросов, касательно Марин - с кем она придет на прием и придет ли вообще? В итоге оказалось, что экс-премьер пришла на церемонию рукопожатия с президентом Саули Нийнистё и его супругой Йенни Хаукио в гордом одиночестве. Однако Марин долго не задержалась и довольно быстро ушла с приема. Позже одну из самых красивых женщин Финляндии заметили на фотографиях с афтепати в отеле Kämp.