ФОТО | Санна Марин пришла на прием президента Финляндии в гордом одиночестве - и покорила своим образом

Марин, в этом году покинувшая пост премьер-министра Финляндии, пришла на прием в эффектном платье желтого цвета. Хотя к ней проявляли интерес многие иностранные модные дома, но девушка выбрала творение финского дизайнера Катри Нисканен, которая и ранее одевал Марин на президентские приемы.

Перед приемом было много вопросов, касательно Марин - с кем она придет на прием и придет ли вообще? В итоге оказалось, что экс-премьер пришла на церемонию рукопожатия с президентом Саули Нийнистё и его супругой Йенни Хаукио в гордом одиночестве. Однако Марин долго не задержалась и довольно быстро ушла с приема. Позже одну из самых красивых женщин Финляндии заметили на фотографиях с афтепати в отеле Kämp.