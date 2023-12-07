У 94-летней Александры Пахмутовой случился сердечный приступ

94-летняя Александра Николаевна сама обратилась к врачам. У композитора закружилась голова и начались боли в области груди. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у пианистки сердечный приступ. Сейчас народная артистка находится в больнице.

В сентябре Пахмутова похоронила мужа Николая Добронравова, с которым прожила почти 70 лет. Уход любимого человека сильно ударил по пианистке: она впала в депрессию и несколько недель не выходила из дома. Чуть позже директор фонда Александры Пахмутовой попросил общественность не волноваться, заверив, что с композитором все в порядке.