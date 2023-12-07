В Нарве 10 декабря пройдет премьера спектакля Юлии Ауг „#ярусский“

Спектакль идет на эстонском языке с русскими субтитрами. Истории русскоязычных жителей Эстонии на сцене транслируют актеры Раймо Пасс (Эстонский драматический театр), Ловийзе Каппер, Лийна Тенносаар и Карел Кяос.

„Название действительно провокационное, но оно специально так выбрано. Если есть какая-то точка напряжения, какая-то болевая точка, то документальный театр всегда обращает внимание на неё. Сейчас она выглядит так, поэтому такое название у спектакля. Актеры у нас не играют, а транслируют буквальный документальный текст, который до этого произносили люди в данных нам интервью“, - пояснила в интервью „Кофе+„ Юлия Ауг.

Всего было сделано 15 интервью. Каждый актер транслирует несколько историй.

„Я к этой теме уже обращалась в 2012 году, делала спектакль „Русские, они такие…“. Тогда мы сделали аж 200 интервью. Сейчас получилось 15. По какому принципу? Я и интервьюер Андрес Попов звонили знакомым, знакомым знакомых. Есть и довольно известные люди, которые дали нам интервью. Практически все интервью сделаны на условиях анонимности. Люди боятся, что если будут говорить открыто, то они могут пострадать. Например, в одном интервью говорится, что человек боится лишиться работы. Боятся говорить о своем отношении к войне, к нынешней политике Эстонии, к переходу на эстоноязычное образование“, - рассказала Ауг.

На сцене все эти интервью объединит телевизионная студия.

„Формат - ситком. Мы придумали такую историю, что все наши люди находятся в телевизионной студии. Нам это позволяет работать с камерами, давать интервью и снимать какую-нибудь сценку из супружеской жизни. Можно позволить себе монолог на камеру. Можно позволить крупный план актера на мультимедийном экране“, - добавила режиссер.