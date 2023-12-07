„Старшие дети стали кошмаром“: вдова Градского впервые прокомментировала суды за наследство

Уже несколько месяцев Даниил и Мария Градские пытаются в суде оспорить большую часть наследства именитого отца, которое досталось его вдове Марине Коташенко. Брат и сестра считают, что их незаконно обделили, присудив Коташенко и ее детям в разы больше имущества. Напомним, старшим наследникам Александра Борисовича достался дом в престижном районе, а также определенная денежная сумма.

Марина Коташенко, являющаяся законной женой Градского, решила впервые прокомментировать действия Марии и Даниила и изложила свое видение ситуации.

„Старшие брат и сестра стали для моих детей настоящим кошмаром, лишили их покоя, бесконечно втравливая малышей в эпицентр устроенного публичного скандала. Мне приходилось приводить детей в суд, чтобы показать, что они существуют, поскольку старшие дети стараются не упоминать о младших, подавая ситуацию в выгодном для себя свете. Совсем не так, согласитесь, должно выглядеть детство, к тому же, напомню, Саша и Ваня два года назад потеряли папу“, — жалуется последняя супруга музыканта.

По словам вдовы, в суд подали именно старшие дети, а также бывшая супруга Градского — Ольга Фартышева. Марина, по ее собственному признанию, пыталась договориться с ними, шла на контакт, но ее не слушали. Впрочем, дети Александра Борисовича утверждают прямо противоположное.

„Самым большим желанием моего мужа было, чтобы все его дети общались, любили и поддерживали друг друга. Он переживал из-за того, что старшие дети не принимали братьев. И очень надеялся на то, что после его ухода что-то изменится, Даниил и Мария все поймут и никогда не обидят своих братьев. Ведь Мария и Даниил — взрослые, у них уже все есть“, — говорит Коташенко.

Вдова Градского подчеркивает — старшие наследники получили от отца не только образование, но и недвижимость. Ей же придется растить наследникам без отца, преодолевать трудности, устраивать в вуз.