ФОТО | Дженнифер Лопес вышла в свет с Беном Аффлеком и смутила поклонников своим нарядом
Продолжаем эмоциональный кач с Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес, отношения которых как американские горки: то вниз, то вверх, если верить слухам. Сперва инсайдеры твердят, что актер вне себя от того, что постоянно приходится играть роль водителя Джей Ло, а папарацци ловят их с мрачными лицами, то парочка страстно целуется в мебельном магазине или на красной дорожке, пишет Super.
Впрочем, интерес публики к тому, что там происходит между Джен и Беном, остывает. Иначе как еще объяснить тот факт, что прямо на гала-концерте ELLE возлюбленные устроили сцену с поцелуем (такую вы точно не видели даже в лучших голливудских мелодрамах), а все внимание юзеров привлек всего-то наряд певицы? И надо бы радоваться за Лопес — вопреки всем сплетням у них с Аффлеком все хорошо, но нет! Поклонники бурно обсуждают необычное платье артистки, и оно им явно не нравится.
Футуристичный образ Джен с хромированным нагрудником читатели Daily Mail нашли, мягко говоря, неудачным. А смешнее здесь то, что по шкале от 1 до 10 ее наряд оценили на 0, а вот Бену поставили твердую десятку.
„Что, черт возьми, на ней надето?“, „Платье ужасное. В наши дни вкус знаменитостей все хуже“, „Я ее люблю, но это платье — не лучший ее образ“, „Отвратительный наряд. Это больше похоже на шутку“, — высказались безжалостные комментаторы. На этот раз обошлось без доброжелателей — хорошие слова для Дженнифер если и нашлись, то с пометкой „но“ и рекомендацией переодеться.