ФОТО | Дженнифер Лопес вышла в свет с Беном Аффлеком и смутила поклонников своим нарядом

Впрочем, интерес публики к тому, что там происходит между Джен и Беном, остывает. Иначе как еще объяснить тот факт, что прямо на гала-концерте ELLE возлюбленные устроили сцену с поцелуем (такую вы точно не видели даже в лучших голливудских мелодрамах), а все внимание юзеров привлек всего-то наряд певицы? И надо бы радоваться за Лопес — вопреки всем сплетням у них с Аффлеком все хорошо, но нет! Поклонники бурно обсуждают необычное платье артистки, и оно им явно не нравится.