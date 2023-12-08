08.12.2023, 09:04
ВИДЕО | „Тело круче, чем у некоторых женщин“. Смелый образ Алексея Солтана свел с ума подписчиков(15)
ФОТО: @soltanaleksei
Эпатажный стилист Алексей Солтан часто выкладывает довольно смелые фото и видео, меняя свой образ и перевоплощаясь в разные амплуа - все на радость своим подписчикам.
В новом видео Солтан чувственно позирует на улице в солнечных очках, полупрозрачном боди и на каблуках с полуспущенным тренчем на плечах.
Естественно, от подписчиков тут же посыпались комплименты: „Офигенный!!! Тело круче, чем у некоторых женщин“, „Ты вообще Бомба, восхищаюсь тобой“, „Все...я умираю от зависти...“ и так далее.
Однако кто-то отметил, что Алексей позирует на улице практически без одежды в сильный мороз. „Боже..красиво, но смотреть на вас холодно“, - написала одна подписчица.