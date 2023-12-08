Врачи бьют тревогу: Пугачевой лучше забыть о переездах

Исполнительница хита „Миллион алых роз“ хочет как можно дольше оставаться молодой и красивой, поэтому на хирургических вмешательствах не экономит. Одну из последних — круговую подтяжку лица, как сообщали блогеры, звезда перенесла очень тяжело. Сказались последствия наркоза. Все это, по мнению хирурга Мадины Байрамуковой, могло сказаться на общем состоянии здоровья.

„Не исключаю, что ее состояние ухудшилось и из-за наркоза. Многие забывают о его негативном влиянии: это и риск тромбообразования, и гипоксия головного мозга, которая зачастую приводит к нарушениям координации движения и памяти“, — цитирует Байрамукову „МК“.

Также врач посоветовала артистке свести к минимуму переезды и меньше нервничать. В противном случае ситуация может усугубиться.