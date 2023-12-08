Шоубиз
08.12.2023, 10:26

Шоппинг Аллы Пугачевой на Кипре закончился выговором

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Алла Пугачева
Алла Пугачева
ФОТО: Youtube

С продавщицей, которая обслуживала певицу Аллу Пугачеву на Кипре, провели профилактическую беседу собственники магазина. Об этом сообщает „МК“ со ссылкой на очевидцев.

„Когда Алла Борисовна ушла, они даже сделали продавщице выговор. „Ты почему ей столько внимания уделяла? Нельзя забывать про других посетителей!“ — рассказал источник издания.

Он подчеркнул, что Пугачеву обслуживала русскоговорящая девушка, которая узнала российскую певицу, поэтому решила уделить ей внимание. После выговора продавщица попыталась объяснить собственникам бутика, что к ним приходила звезда, однако те пригрозили ей увольнением. Владельцы заявили, что девушка не должна забывать о других посетителях.

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