Шоппинг Аллы Пугачевой на Кипре закончился выговором

„Когда Алла Борисовна ушла, они даже сделали продавщице выговор. „Ты почему ей столько внимания уделяла? Нельзя забывать про других посетителей!“ — рассказал источник издания.

Он подчеркнул, что Пугачеву обслуживала русскоговорящая девушка, которая узнала российскую певицу, поэтому решила уделить ей внимание. После выговора продавщица попыталась объяснить собственникам бутика, что к ним приходила звезда, однако те пригрозили ей увольнением. Владельцы заявили, что девушка не должна забывать о других посетителях.