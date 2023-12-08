„Я очень похожа с главными героями“. Расстрелявшая одноклассников школьница из Брянска советовала посмотреть эстонский фильм „Класс“

Как утверждает „112“, девочка весь сентябрь сидела в специфических чатах, изучала мануалы по изготовлению самодельных взрывных устройств и постоянно писала в дневнике, что мечтает перебить одноклассников. В декабре настала точка кипения. Со слов знакомых семьи, Алина вела дневник в Telegram.

В итоге в этом предполагаемом дневнике-канале в Telegram вышел отложенный пост, в котором среди прочего и есть отсылка к фильму Класс. Однако как отмечает GULAG, который приводит скриншоты вышеупомянутого поста, есть возможность, что этот канал вообще никак не относится к Афанаскиной.

В этом посте девочка пишет, что ее бьют дома отец, а в школе она подвергается буллингу со стороны „безмозглых одноклассников“, в то время как учителя списывают все это просто на шутки. „Желаю каждому, кто меня ненавидит, пройти все, что я прошла“, - пишет, предположительно, Афанаскина.

Затем она перечисляет всех тех, кого хочет убить, последней называя себя: „Не хочу в тюрьму, да и совсем жить“.

„Я не заслуживаю смерти, мне очень жаль, что я иду на этот шаг. Но поймите, это было необходимо. Если хотите попробовать меня, смотрите фильм „Класс“, я очень похожа с главными героями“, - стоит в конце поста.

Фильм „Класс“ эстонского режиссера Ильмара Рага вышел в 2007 году и как раз поднимает проблему буллинга в школе. Одного из главных героев в школе избивают и буллят одноклассники, в то время как учителя видят все это и бездействуют, а дома ему еще и достается от отца. Один одноклассник пытается его защитить и тоже становится жертвой буллинга. В итоге в кульминации фильма они приходят в школьную столовую и расстреливают своих обидчиков.

Фильм, конечно же, не является призывом к расправе над своими обидчиками, а служит как предостережение, чтобы окружающие люди, а в особенности взрослые, замечали буллинг среди школьников и делали что-то, чтобы предотвратить его.