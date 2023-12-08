Вдова Пьера Нарцисса нашла себе нового мужа — он ей в отцы годится

Избранником 37-летней Валерии стал Евгений Шахрай, который в свое время создал композицию „Одинокая ветка сирени“. Между влюбленными приличная разница в возрасте — 23 года. Несмотря на это, паре удается строить гармоничные отношения.

Шахрая и Калачеву связывают не только сильные чувства, но и увлечение музыкой — в последнее время женщина пробует себя в качестве певицы. 7 декабря они сыграли свадьбу.

„Честно говоря, для меня это событие было неожиданным, — признался концертный директор, равнее близко общавшийся с Валерией Калачевой. — Шахрай — классный мужик, отличный артист. Рад, что Валерия нашла свое счастье. Я ей помогал после смерти Пьера, был рядом в горести и радости. Нарцисс сейчас на небесах, и наверняка он счастлив за Валерию“.

Напомним, Пьер Нарцисс скоропостижно ушел из жизни в июне 2022-го — во время операции на почки у него не выдержало сердце.